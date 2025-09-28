Esonda il Seveso 90enne perde la casa I figli | Era il suo posto sicuro come le diciamo che ha perso tutto?

Tragedia sfiorata a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), dove una signora di 90 anni ha perso la casa in cui viveva da una vita e ha rischiato di farsi molto male durante le operazioni di soccorso, in cui è caduta dal gommone che la stava portando in salvo. I figli: "Nessuna colpa ai soccorritori - dicono a Fanpage.it i figli Paola e Luigi Caspani -, ma quell'acqua doveva restare negli argini del fiume". 🔗 Leggi su Fanpage.it