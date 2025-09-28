Escursionisti in difficoltà tra Vietri e Cetara | al via il recupero dei 4 malcapitati

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio da dimenticare, quello di questa domenica, per 4 escursionisti, sul sentiero Cesare tra Vietri e Cetara. I malcapitati, trovandosi dinanzi ad un burrone, sono stati impossibilitati a proseguire ed hanno allertato i soccorsi. I sanitari del Vopi, i Vigili del Fuoco e le forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

