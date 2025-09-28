Escursioniste perdono il sentiero sul Monte Tenchia con il maltempo soccorse

Udinetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne di Tolmezzo sono state soccorse nella serata di ieri, sabato 27 settembre 2025, sul Monte Tenchia dopo aver perso la traccia del sentiero durante la discesa verso Cercivento. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18.00 al Nue 112.La Sores ha attivato il Soccorso Alpino della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursioniste - perdono

escursioniste perdono sentiero monteEscursioniste tedesche in trappola sul Monte Fubia: salvate - Attimi di panico a Malcesine: due escursioniste tedesche, di 34 e 35 anni, hanno perso l’orientamento durante una gita sul Monte Fubia ... veronaoggi.it scrive

Smarriscono il sentiero ai piedi del Monte Fubia: soccorse due escursioniste tedesche - Malcesine, due turiste tedesche disperse sotto il Monte Fubia: recuperate dal Soccorso alpino e riportate in paese illese. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Escursioniste Perdono Sentiero Monte