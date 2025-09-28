Escursioniste perdono il sentiero sul Monte Tenchia con il maltempo soccorse
Due donne di Tolmezzo sono state soccorse nella serata di ieri, sabato 27 settembre 2025, sul Monte Tenchia dopo aver perso la traccia del sentiero durante la discesa verso Cercivento. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18.00 al Nue 112.La Sores ha attivato il Soccorso Alpino della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
