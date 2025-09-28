Escursionista scivola sul sentiero e si ferisce | salvata insieme a tre amiche

Scivola nei pressi di Lago Scuro e si ferisce. Questa mattina una donna, in compagnia di tre amiche, si trovava lungo il sentiero 715 (comune di Corniglio) quando è scivolata riportando un serio trauma a un gomito. Immediata la chiamata ai soccorsi per cui è stata attivata la stazione monte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: escursionista - scivola

Escursionista scivola e runner si sente male, doppio salvataggio sul Carega

Escursionista scivola sul fango del sentiero in Val di Fassa, precipita lungo il pendio e muore a 64 anni

Scivola nel vuoto mentre è sul sentiero: l'escursionista è grave

Bolognola, paura per un escursionista: si allontana per vedere un sentiero e scivola giù. Il soccorso dell'eliambulanza - facebook.com Vai su Facebook

Scivola dal sentiero per un centinaio di metri, grave una 52enne escursionista https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/21/scivola-dal-sentiero-per-un-centinaio-di-metri-grave-una-52enne-escursionista… Vai su X

Escursionista di 52 anni scivola sul sentiero e precipita per 100 metri in un canalone: è grave - Una escursionista di 52 anni è rimasta gravamente ferita in un incidente di montagna avvenuto oggi, domenica 21 settembre, nella ... Segnala msn.com

Ruzzola per cento metri in mezzo agli alberi dopo una scivolata sul sentiero: un'escursionista di 52 anni è in gravi condizioni - E' scivolata mentre stava scendendo sul sentiero che porta alla falesia del Monte Torla ed è ruzzolata per oltre cento metri lungo un pendio, in mezzo alla vegetazione: una d ... Si legge su ildolomiti.it