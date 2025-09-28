Escursionista scivola sul sentiero e si ferisce | salvata insieme a tre amiche

Parmatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scivola nei pressi di Lago Scuro e si ferisce. Questa mattina una donna, in compagnia di tre amiche, si trovava lungo il sentiero 715 (comune di Corniglio) quando è scivolata riportando un serio trauma a un gomito. Immediata la chiamata ai soccorsi per cui è stata attivata la stazione monte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursionista - scivola

Escursionista scivola e runner si sente male, doppio salvataggio sul Carega

Escursionista scivola sul fango del sentiero in Val di Fassa, precipita lungo il pendio e muore a 64 anni

Scivola nel vuoto mentre è sul sentiero: l'escursionista è grave

escursionista scivola sentiero ferisceEscursionista di 52 anni scivola sul sentiero e precipita per 100 metri in un canalone: è grave - Una escursionista di 52 anni è rimasta gravamente ferita in un incidente di montagna avvenuto oggi, domenica 21 settembre, nella ... Segnala msn.com

escursionista scivola sentiero ferisceRuzzola per cento metri in mezzo agli alberi dopo una scivolata sul sentiero: un'escursionista di 52 anni è in gravi condizioni - E' scivolata mentre stava scendendo sul sentiero che porta alla falesia del Monte Torla ed è ruzzolata per oltre cento metri lungo un pendio, in mezzo alla vegetazione: una d ... Si legge su ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Escursionista Scivola Sentiero Ferisce