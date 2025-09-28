Escursionista cade sul sentiero per il Cornizzolo | salvato dal soccorso alpino a Civate

Un escursionista di 53 anni è stato soccorso domenica pomeriggio dopo essere caduto lungo il sentiero che da San Pietro al Monte conduce verso il Monte Cornizzolo, nel territorio di Civate. L'allarme è scattato alle 16 quando la centrale operativa Soreu delle Alpi ha ricevuto la chiamata di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

