Nel vasto universo Marvel, alcuni eroi sono riusciti a mettere in discussione il predominio di uno dei villain più potenti e iconici: Thanos. Dotato di una forza quasi inarrestabile grazie alla sua fisiologia Eterna, il Titano Pazzo ha spesso rappresentato una minaccia insormontabile. In occasioni rare e sorprendenti, alcuni protagonisti sono riusciti a sconfiggerlo con le proprie capacità. Questo articolo analizza le 13 personalità che hanno avuto la meglio su Thanos, evidenziando imprese che rimangono nella storia del fumetto e del cinema Marvel. eroi che hanno affrontato e battuto Thanos. 13. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Eroi marvel che hanno sconfitto solo thanos