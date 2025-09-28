Ernia il nuovo disco la guerra e il successo | Noi rapper sempre esposti In ogni momento ho Pippo Popi che mi scrive vaffanculo – L’intervista

Non doveva essere Per soldi e per amore il quinto album di Ernia, uno dei più importanti rapper della scena italiana, lo racconta l’artista milanese a Open. Lo scorso settembre in rampa di lancio ne aveva un altro, non sappiamo il titolo, ma poi è stato messo da parte, perché «quando l’ho ascoltato – dice Ernia, vero nome Matteo Professione – mi sono detto: “secondo me non mi rappresenta, rifacciamolo da capo”», e così è stato. Quello che ne è venuto fuori è un disco molto efficace in cui il rapper classe 1993 allarga il suo universo sonoro al pop e in più si pone molte domande dimostrando la volontà di maturare, di proporre tematiche più adulte, specie ora che è padre. 🔗 Leggi su Open.online

