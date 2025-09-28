Equitazione | Philipp Weishaupt piazza la zampata nel Global Champions Tour di Vienna Camilli al 10° posto
La tredicesima tappa del Global Champions Tour, andata in scena a Vienna, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sul tracciato austriaco, nello show del circuito planetario di salto ostacoli più importante al mondo. A vincere è stato il tedesco Philipp Weishaupt che, in sella a Kilmister, ha sfoderato un doppio netto: decisivo al jump off il crono di 40.85 per andare ad anticipare il forte olandese Harrie Smolders, secondo su Monaco con il tempo di 41.96, e l’irlandese Bertram Allen, terzo avendo montato Qonquest de Rigo con la clessidra che si è fermata a 42.31. In casa Italia, vi sono da segnalare due positivi piazzamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
