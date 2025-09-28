Equitazione | Nathalie Wahlund fa doppietta! Titolo italiano anche nel Freestyle del dressage
Nathalie Wahlund non lascia, anzi raddoppia. Dopo aver vinto qualche giorno fa il titolo italiano nel Grand Prix – tecnico – di dressage, l’amazzone tricolore di origini svedesi si è affermata un’altra volta a Ornago, sede degli Assoluti 2025 della specialità equestre. L’amazzone che qualche settimana fa ha partecipato anche agli Europei, si è imposta nella prova di Freestyle con il suo Gorklintgards Scorpion al termine di una ripresa che l’ha vista segnare uno score di 69.550%. Alle sue spalle altre due medagliate: Francesca Rapazzoli, carabiniera montante Fidergald, seconda a 67.340%, e Micol Rustignoli, terza su Rocco del Castagno, dopo il secondo posto del tecnico, questa volta con il punteggio di 66. 🔗 Leggi su Oasport.it
