Equitazione | la Francia vince il completo della Nations Cup a Lignieres
In casa la Francia del completo non sbaglia. Il team transalpino infatti si è aggiudicato la prova casalinga della Nations Cup 2025, quinta tappa del circuito planetario. Il quartetto formato da Nicolas Touzaint (su Diabolo Menthe), Stephane Landois (Fibonacci de Lessac HDC), Astier Nicolas (in sella a Dirty Old Town) e Benjamin Massie (montante Filao de Perle) ha chiuso complessivamente, dopo la terza e ultima prova – quella di salto ostacoli -, con lo score di 94.30 penalità. Alle spalle dei Bleus, a completare il podio, si sono sistemate: la Svizzera, seconda a 124.70, e una staccatissima Gran Bretagna, terza a 1082. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: equitazione - francia
