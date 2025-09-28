EMU Xenia Manager si Rinnova | È Arrivata la Versione 3.20!

La community di Xenia Manager è in festa! È appena stata rilasciata la nuova versione 3.2.0 del nostro tool di gestione preferito per l’emulatore Xbox 360 Xenia. Questo aggiornamento è ricco di funzionalità attese, importanti correzioni e un’enorme spinta verso l’internazionalizzazione, rendendo il manager più accessibile che mai per utenti di tutto il mondo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è di nuovo. Nuove Funzionalità da Non Perdere. Esporta Tutte le Scorciatoie dei Giochi Organizzare la propria libreria non è mai stato così semplice. Ora puoi esportare in blocco tutte le scorciatoie dei tuoi giochi in una cartella a tua scelta. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net