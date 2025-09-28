empoli serve la vittoria gli azzurri devono ribaltare questo momento negativo occasione con la carrarese

di Simone Cioni EMPOLI Proseguire sul solco tracciato giovedì scorso a Genova con la buona reazione al tonfo di Pescara, tornando a mostrare segnali di crescita e possibilmente centrando una vittoria, che nel calcio è sempre la medicina migliore per qualsiasi male. Ecco in sintesi gli obiettivi odierni dell’ Empoli, che alle 19.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena riceve la Carrarese per un derby che torna a distanza di 29 anni dall’ultima volta. Una gara sicuramente complicata per gli azzurri, ma quanto mai importante per dare una risposta ad un momento non facile. "Abbiamo la necessità e la volontà di ribaltare questo momento che non piace a nessuno e per uscirne fuori il prima possibile ci vuole grande determinazione – attacca mister Pagliuca –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

