Empoli-Carrarese 2-2 | Finotto risponde all’ultimo respiro
EMPOLI – Una partita ricca di colpi di scena si conclude sul 2-2 tra Empoli e Carrarese. I padroni di casa recriminano per un pari stretto, mentre gli ospiti escono dal campo a testa alta. Il match prende vita già nel primo tempo. Al 16’ Simone Zanon sblocca il risultato con un inserimento perfetto su corner battuto da Zuelli, fulminando Fulignati. L’Empoli reagisce e al 43’ Shpendi firma il pareggio, approfittando di un palo colpito da Elia e finalizzando a porta vuota. La ripresa è intensa ma con ritmi più bassi. Al 66’ arriva una decisione VAR importante: revocato il rigore inizialmente assegnato alla Carrarese e annullato il rosso a Lovato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: empoli - carrarese
Presentato il calendario di serie B: Empoli parte con il Padova, Carrarese a Spezia
Coppa Italia: Empoli, Pisa e Carrarese già pronte al debutto
Carrarese–Avellino e Pescara–Empoli: due sfide ad alta tensione per le toscane
#EmpoliCarrraese Sfida numero 11 in casa azzurra tra Empoli e Carrarese, con bilancio nei 10 precedenti di quattro vittorie azzurre e sei pareggi: prima sfida nel 1963, 2-0 Empoli con doppietta di Balsimelli; ultima nel 1995, ancora vittoria 1-0 con gol di Bales - X Vai su X
La prima sfida nel settembre 1963 con la doppietta di Balsimelli, i tanti pareggi senza reti, le vittorie firmate Melis e Balesini: leggi il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Carrarese ? - facebook.com Vai su Facebook
L'Empoli non sa più vincere: è 2-2 al "Castellani" con la Carrarese - Gli azzurri vanno sotto, rimontano, ma vengono raggiunti nel finale di gara: sono quindicesimi in classifica. Scrive lanazione.it
Pagelle Empoli-Carrarese: Shpendi torna a segnare, Finotto blocca Pagliuca. I Toscani non escono dalla crisi - Il derby toscano tra Empoli e Carrarese chiude la quinta giornata di Serie B: Finotto nel finale riprende la partita dopo il gol del neo entrato Ceesay ... Lo riporta sport.virgilio.it