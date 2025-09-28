Empoli-Carrarese 2-2 | Finotto risponde all’ultimo respiro

EMPOLI – Una partita ricca di colpi di scena si conclude sul 2-2 tra Empoli e Carrarese. I padroni di casa recriminano per un pari stretto, mentre gli ospiti escono dal campo a testa alta. Il match prende vita già nel primo tempo. Al 16’ Simone Zanon sblocca il risultato con un inserimento perfetto su corner battuto da Zuelli, fulminando Fulignati. L’Empoli reagisce e al 43’ Shpendi firma il pareggio, approfittando di un palo colpito da Elia e finalizzando a porta vuota. La ripresa è intensa ma con ritmi più bassi. Al 66’ arriva una decisione VAR importante: revocato il rigore inizialmente assegnato alla Carrarese e annullato il rosso a Lovato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

