Emma Marrone fidanzata da anni ma lo tiene nascosto | la cantante smascherata da un post

Emma Marrone sotto i riflettori non solo per la musica, ma anche per la sua vita privata, da sempre avvolta nel massimo riserbo. A rompere il silenzio ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip molto seguito sui social, che nelle ultime ore ha risposto a una raffica di domande dei. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: emma - marrone

Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte

Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà

Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”

Lutto per Emma Marrone: addio al nonno Leandro - News Vai su X

Gigi d'Alessio ed Emma Marrone cantano insieme "Cu'mme" ? TT | @francescovarriale #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook

Emma Marrone piange cantando “Stare bene a metà” di Pino Daniele/ Dedica struggente a papà Rosario - Emma Marrone partecipa all'evento dedicato a Pino Daniele, a Napoli, e piange dedicando la canzone "Stare bene a metà" a Pino Daniele. Secondo ilsussidiario.net

Emma ha un fidanzato?/ Le voci su Matteo Martari e il legame con l’ex De Martino: “Meglio come amico che…” - Regna il mistero dopo i rumor su Matteo Martari, anche se l'attore si era ... Si legge su ilsussidiario.net