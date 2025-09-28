Il mondo dei X-Men è in costante evoluzione, con nuovi sviluppi che ridefiniscono i poteri e il ruolo di alcuni dei personaggi più iconici. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su Emma Frost, nota come la White Queen, che ha ricevuto un importante riconoscimento ufficiale: la sua classificazione come mutante di livello Omega. Questa novità apre nuove prospettive sul suo potenziale e sulla sua posizione all’interno dell’universo mutante. l’upgrade di Emma Frost a livello Omega nel franchise degli X-Men. la conferma ufficiale da parte di marvel comics. Nel numero Emma Frost: The White Queen #4, scritto da Amy Chu con disegni di Andrea Di Vito, si assiste a un momento determinante per il personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Emma frost è un mutante di livello omega negli x-men