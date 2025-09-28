Emergenza suicidi in carcere un detenuto di 21 anni si è tolto la vita a Pavia | Numeri record mai così tanti

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto di 21 anni si è tolto la vita al carcere di Pavia. È il 64esimo dall'inizio dell'anno secondo il Dossier su suicidi e decessi in carcere pubblicato da Ristretti Orizzonti: "È il più alto numero di sempre. Siamo di fronte a un'emergenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - suicidi

