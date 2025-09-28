Elodie | Quello che sono oggi me l’ha insegnato la strada Dovrei fare di più per il mio quartiere

“È molto difficile liberarsi dall'idea di sé e dall'idea che la società ha di te”.Un’intervista a tre voci, con Elodie, Zerocalcare e Marika - del progetto ristorazione Quarticciolo - chiude la due giorni del festival “Alza la voce”.Dagli stereotipi sulle periferie all’impegno nel territorio. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it