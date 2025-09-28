Elly Schlein in piazza Salimbeni | Andiamo a vincere con Eugenio

"Ciao Siena. Ciao a tutti". Si è sentita a casa la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ieri in piazza Salimbeni di fianco a Eugenio Giani per sostenere la sua corsa alla Regione. Appena rientrata da Londra, dove per sua stessa ammissione ha incontrato leader come Keir Starmer e Pedro Sanchez ("all’assemblea dell’Onu hanno dato un segnale importante riconoscendo lo stato di Palestina"), Schlein ha subito attaccato: "La Toscana è ben governata, ma non dobbiamo sederci sui risultati. Dobbiamo invece capire dove si può fare di più. La campagna elettorale vede in campo una coalizione progressista che si è allargata su un programma condiviso e che è la stessa in tutte e sette le Regioni al voto, cosa che non accadeva da vent’anni – ha rimarcato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

