28 set 2025

Tre sfide in una. Che partono da Arezzo e incrociano regionali, comunali e politiche. Elly Schlein suona la carica, lancia la "battaglia più delicata perchè mai essere convinti di vincere". E oggi dalla Borsa Merci le risponderà un altro big della politica: Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, in tour coi candidati della lista aretina. Schlein mette in fila il "lavoro da fare nelle settimane che restano prima del voto", poi nei prossimi mesi in vista delle comunali e ancora verso il grande traguardo di Palazzo Chigi, nel 2027. Al quale Elly Schlein ambisce, lì dove Eugenio Giani, Emiliano Fossi, e Barbara Croci insieme ai militanti che presidiano piazza Sant’Agostino, la storica agorà della sinistra, l’hanno già designata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, Schlein lancia la carica: "Ora la Regione, dopo il Comune". Moderati, è la giornata di Lupi

