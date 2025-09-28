Elezioni regionali urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta fino alle 23 di questa sera Affluenza al 10,59% e al 21,68% alle ore 12

Si è aperta questa mattina alle 7 la due giorni di voto per il rinnovo dei Consigli regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta. I seggi resteranno accessibili fino alle 23 di questa sera in entrambe le regioni, ma con una differenza importante: in Valle d’Aosta si voterà solo oggi, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche domani, fino alle 15. Gli aventi diritto al voto sono circa 103 mila nella regione alpina e circa 1,3 milioni nelle Marche. Come di consueto, sono previste tre rilevazioni ufficiali sull’affluenza: alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi. Il voto in Valle d’Aosta è caratterizzato da un sistema elettorale autonomo e da dinamiche politiche spesso diverse da quelle nazionali, mentre nelle Marche la sfida sarà anche un test politico per le principali coalizioni, in vista delle prossime scadenze elettorali. 🔗 Leggi su Open.online

elezioni - regionali

