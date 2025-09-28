Elezioni regionali nelle Marche oggi si vota Gli orari dei seggi e i consigli per non sbagliare
Ancona, 28 settembre 2025 – Per l’elezione del Presidente della Regione Marche e dei 30 consiglieri che faranno parte del nuovo consiglio regionale, gli elettori sono chiamati alle urne il 28 e 29 settembre. Gli aventi diritto al voto devono recarsi al seggio (indicato nella scheda elettorale) con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Qualora quest’ultima sia esaurita o smarrita, sarà sufficiente rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza per ottenere un duplicato. Quando si vota: giorni e orari. Come si vota. Divieto del voto disgiunto. I candidati. Lo scrutinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
