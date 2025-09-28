Elezioni regionali nelle Marche affluenza in calo rispetto al 2020

L'affluenza alle urne nelle Marche per le elezioni regionali del 2025 ha mostrato un andamento costante durante tutta la giornata di voto, ma resta inferiore rispetto alla tornata precedente. I cittadini sono tornati ai seggi con un'intensità crescente nel corso delle ore, fino a raggiungere poco più di un terzo del corpo elettorale alla chiusura serale. Secondo i dati ufficiali, alle ore 23 aveva votato il 37,7% degli aventi diritto, una percentuale che conferma un calo significativo rispetto al 2020, quando nello stesso momento la partecipazione era arrivata al 42,7%. Dati in tempo reale. Il confronto con le rilevazioni intermedie evidenzia una dinamica simile.

