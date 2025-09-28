Elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta oggi urne aperte fino alle 23

(Adnkronos) – Urne aperte oggi, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15 nelle Marche, dopo inizierà lo spoglio. In Valle d'Aosta, invece, soltanto oggi sempre dalle 7 alle 23. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Elezioni #regionali: In #ValledAosta si vota oggi dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 Consigli comunali (tra cui Aosta). Nelle #Marche urne aperte anche domani dalle 7 alle 15 per scegliere presidente e consiglieri - X Vai su X

La Toscana Vota - NoiTv Verso le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre In onda oggi, sabato 27 settembre, alle 18.35 su NoiTv - canale 12. In replica lunedì alle 13. Visibile da questa sera sul sito internet di NoiTv Vota e fai votare la lista TOSCANA ROSSA - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Scrive fanpage.it

Elezioni Regionali Marche e Valle d'Aosta 2025 in diretta | Urne aperte: oggi si vota fino alle 23 - Nelle Marche l'elezione del presidente di Regione è diretta, mentre in Valle d'Aosta si eleggono solo i membri del Consiglio ... Si legge su corriere.it