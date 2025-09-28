Elezioni regionali Giorgino | Una sfida che potrebbe finire in pareggio
"Oggi e domani si vota nelle Marche per l’elezione del governatore e del consiglio regionale" ma "fin dall’inizio si è trattato di una campagna ad alto tasso di mediatizzazione un po’ per la natura stessa della legge elettorale di questa regione, un po’ per la narrazione che ne ha accompagnato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Regionali in Campania. Franco Mari (Avs): "Saremo protagonisti delle prossime elezioni regionali in Campania" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #AlleanzaVerdiSinistra #centrosinistra #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/franco-mari-avs-prot - facebook.com Vai su Facebook
Le elezioni regionali più importanti di questo autunno Vai su X
Al via l’autunno elettorale: la sfida delle regionali potrebbe finire in pareggio - Uno scenario diverso da quello qui ipotizzato, dunque una vittoria del campo largo nelle Marche, con un 4 a 2, rappresenterebbe un problema per la maggioranza di governo, soprattutto per Fratelli d’It ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Regionali Puglia 2025, ad Ostuni si scaldano i motori il centrosinistra si divide: Giorgino e Tanzarella verso la sfida interna - La candidatura di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia per il centrosinistra apre ufficialmente la corsa alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Secondo ostuninotizie.it