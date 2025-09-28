Elezioni regionali Giorgino | Una sfida che potrebbe finire in pareggio

Anconatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi e domani si vota nelle Marche per l’elezione del governatore e del consiglio regionale" ma "fin dall’inizio si è trattato di una campagna ad alto tasso di mediatizzazione un po’ per la natura stessa della legge elettorale di questa regione, un po’ per la narrazione che ne ha accompagnato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali giorgino sfidaAl via l’autunno elettorale: la sfida delle regionali potrebbe finire in pareggio - Uno scenario diverso da quello qui ipotizzato, dunque una vittoria del campo largo nelle Marche, con un 4 a 2, rappresenterebbe un problema per la maggioranza di governo, soprattutto per Fratelli d’It ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali Puglia 2025, ad Ostuni si scaldano i motori il centrosinistra si divide: Giorgino e Tanzarella verso la sfida interna - La candidatura di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia per il centrosinistra apre ufficialmente la corsa alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Secondo ostuninotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Giorgino Sfida