Elezioni parlamentari Moldavia testa a testa tra filo-Ue Maia Sandu e filorusso Igor Dodon Mosca | No ad avamposto Nato a Chisinau

Gli Stati Uniti e gli Alleati si starebbero muovendo per supportare alle finanziariamente il partito europeista al governo della presidente Maia Sandu e passare poi ad altre mosse che avrebbero il solo scopo di creare un altro avamposto in Europa contro la Russia. Una su tutte, l'installazione di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni parlamentari Moldavia, testa a testa tra filo-Ue Maia Sandu e filorusso Igor Dodon, Mosca: "No ad avamposto Nato a Chisinau"

In questa notizia si parla di: elezioni - parlamentari

La Siria terrà elezioni parlamentari a settembre

Siria, prime elezioni parlamentari a settembre dopo la caduta di Assad

Argentina, la sinistra vince a Buenos Aires: per Milei corsa in salita verso le elezioni parlamentari

Elezioni parlamentari in Moldova: sfida serrata tra filo-europei e filo-russi #moldova #27settembre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/elezioni-parlamentari-moldova-sfida-filo-europei-filo-russi_104025140-202502k.shtml… - X Vai su X

Le elezioni parlamentari in Moldavia potrebbero segnare una svolta decisiva nella traiettoria politica della piccola nazione dell’Europa orientale, al confine con l’Ucraina: verso l’integrazione con l’Unione Europea, come vorrebbe la presidente Maia Sandu? O - facebook.com Vai su Facebook

Per gli europeisti in Moldavia sarà dura - Oggi si tengono le elezioni parlamentari e la coalizione che sostiene la presidente Maia Sandu rischia seriamente di perdere la maggioranza ... Si legge su ilpost.it

Elezioni Moldavia, quando si vota e cosa può succedere nel Paese al centro delle tensioni Europa-Russia - Mosca e i suoi alleati hanno lanciato una nuova offensiva propagandistica accusando la Moldavia, insieme a Romania e Ucraina, di voler organizzare un’operazione militare contro ... ilmessaggero.it scrive