Elezioni parlamentari Moldavia testa a testa tra filo-Ue Maia Sandu e filorusso Igor Dodon Mosca | No ad avamposto Nato a Chisinau

Ilgiornaleditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e gli Alleati si starebbero muovendo per supportare alle finanziariamente il partito europeista al governo della presidente Maia Sandu e passare poi ad altre mosse che avrebbero il solo scopo di creare un altro avamposto in Europa contro la Russia. Una su tutte, l'installazione di un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni parlamentari moldavia testa a testa tra filo ue maia sandu e filorusso igor dodon mosca no ad avamposto nato a chisinau

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni parlamentari Moldavia, testa a testa tra filo-Ue Maia Sandu e filorusso Igor Dodon, Mosca: "No ad avamposto Nato a Chisinau"

In questa notizia si parla di: elezioni - parlamentari

La Siria terrà elezioni parlamentari a settembre

Siria, prime elezioni parlamentari a settembre dopo la caduta di Assad

Argentina, la sinistra vince a Buenos Aires: per Milei corsa in salita verso le elezioni parlamentari

elezioni parlamentari moldavia testaPer gli europeisti in Moldavia sarà dura - Oggi si tengono le elezioni parlamentari e la coalizione che sostiene la presidente Maia Sandu rischia seriamente di perdere la maggioranza ... Si legge su ilpost.it

elezioni parlamentari moldavia testaElezioni Moldavia, quando si vota e cosa può succedere nel Paese al centro delle tensioni Europa-Russia - Mosca e i suoi alleati hanno lanciato una nuova offensiva propagandistica accusando la Moldavia, insieme a Romania e Ucraina, di voler organizzare un’operazione militare contro ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Parlamentari Moldavia Testa