Elezioni parlamentari Moldavia partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 50,03% sui filorussi di Igor Dodon 24% che denuncia brogli per mano degli Usa

Una vittoria che si potrebbe preannunciare pericolosa per il Paese. Infatti, secondo un retroscena del Giornale d'Italia potrebbe esserci stata la mano dell'Ue dietro queste elezioni, che potrebbe aver finanziato il partito al potere di Maia Sandu, prima di passare ad altre mosse che avrebbero il so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 50,03% sui filorussi di Igor Dodon (24%) che denuncia brogli “per mano degli Usa”

#Moldova Gli europeisti vincono le elezioni parlamentari. Al Partito di Azione e Solidarietà della presidente #Sandu il 44% dei voti. Fermo al 28,5% lo schieramento filo-russo dell’ex presidente #Dodon. Denunciati cyberattacchi a infrastrutture elettorali e siti - X Vai su X

Moldavia al bivio Domenica 28 settembre la Moldavia va alle urne in elezioni parlamentari cruciali: proseguire il cammino verso l’Unione europea o tornare nell’orbita russa? La presidente Maia Sandu, leader filo-europea del PAS, sfida il Blocco Patriottico del - facebook.com Vai su Facebook

Moldavia, il partito filo Ue vince elezioni con oltre 50% voti - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ... Come scrive tg24.sky.it

In Moldavia ha vinto il partito europeista della presidente - Alle elezioni parlamentari il partito di Maia Sandu è stato il più votato, e dovrebbe ottenere di nuovo la maggioranza ... Riporta ilpost.it