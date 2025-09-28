Elezioni parlamentari Moldavia partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon 28% che denuncia brogli per mano degli Usa

Una vittoria che si potrebbe preannunciare pericolosa per il Paese. Infatti, secondo un retroscena del Giornale d'Italia potrebbe esserci stata la mano dell'Ue dietro queste elezioni, che potrebbe aver finanziato il partito al potere di Maia Sandu, prima di passare ad altre mosse che avrebbero il so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni parlamentari Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince col 44% sui filorussi di Igor Dodon (28%) che denuncia brogli “per mano degli Usa”

In questa notizia si parla di: elezioni - parlamentari

