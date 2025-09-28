Elezioni parlamentari in Moldavia | Sandu contro Dodon duello per il futuro del Paese

Oggi, domenica 28 settembre 2025, la Moldavia è chiamata alle urne per un voto cruciale. Con i suoi 2,4 milioni di abitanti, il Paese deciderà il proprio futuro, scegliendo se accelerare il cammino verso l’integrazione europea o intraprendere una strada diversa. Il voto di stamani in Moldavia si configura come uno scontro frontale tra due visioni opposte del futuro. Da un lato, la presidente europeista Maia Sandu e il suo partito, Azione e Solidarietà (Pas), cercano di difendere la maggioranza parlamentare. Dall’altro, la sfida del Blocco Elettorale Patriottico, un’alleanza di partiti che vogliono mantenere buoni rapporti con Mosca guidata dall’ex presidente e leader del Partito socialista Igor Dodon, sconfitto da Sandu nel 2020. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Elezioni parlamentari in Moldavia: Sandu contro Dodon, duello per il futuro del Paese

