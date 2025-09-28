Elezioni nelle Marche | affluenza ancora contenuta | alle 19 ha votato il 30,24%

Il primo appuntamento con la tornata di elezioni regionali in autunno ha gli occhi puntata sull’affluenza, nel mirino della sfida tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. Sarà la cartina torna sole delle potenzialità del campo progressista unito, così come delle condizioni di salute della coalizione di governo che si sta ancora muovendo tra Puglia, Campania . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elezioni nelle Marche: affluenza ancora contenuta: alle 19 ha votato il 30,24%

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali nelle $Marche, variazione dell’affluenza ore 19 nei principali comuni della regione: $Ancona: -2,8 $Pesaro: -1,2 $Fano: -3,0 $AscoliPiceno: +2,8 $SanBenedettodelTronto: -1,7 $Senigallia: -4,1 $CivitanovaMarche: -1,5 $Macerata: -6,6 $Je - X Vai su X

#Elezioni #Regionali2025 #Marche #ValledAosta. Speciale #GR1 lunedì a partire dalle ore 15:00. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi. Regia Ludovico Suppa. Ascolta qui: http://raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook

Regionali nelle Marche, affluenza al 10,84% alle 12: in forte calo rispetto al 2020 - Alla prima rilevazione delle ore 12, l’affluenza si è fermata al 10,84%, quasi tre punti percentuali ... Secondo thesocialpost.it

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, affluenza al 10,59% e al 21,68% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Da fanpage.it