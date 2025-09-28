Elezioni Moldavia i risultati | il partito europeista verso la vittoria

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi?in?u, 28 settembre 2025 – Non si è ancora concluso lo spoglio delle schede elettorali in Moldavia, ma il risultato sembra ormai schiacciante. A spoglio ormai giunto intorno all’80% del totale delle schede, sembra chiaro che il  Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conduca le elezioni legislative. Dopo l'iniziale rincorrersi delle percentuali e il conseguente testa a testa fra le due principali compagini in gara, il partito al Governo ha preso il largo arrivando a raccogliere il 44% dei consensi e staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex presidente Igor Dodon, fermo al 28%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

elezioni moldavia i risultati il partito europeista verso la vittoria

© Quotidiano.net - Elezioni Moldavia, i risultati: il partito europeista verso la vittoria

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

elezioni moldavia risultati partitoElezioni Moldavia, i risultati: il partito europeista verso la vittoria - Il Blocco patriottico filorusso si ferma al 28%, mentre il partito al Governo ha raggiunto circa il 44% dei voti ... Da quotidiano.net

elezioni moldavia risultati partitoElezioni in Moldavia, primi risultati: i filoeuropei della presidente Sandu verso la vittoria, avanti al 44% - Seggi aperti in Moldavia per le elezioni legislative che si annunciano come uno spartiacque per il Paese in direzione dell'Europa o della Russia. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Moldavia Risultati Partito