Elezioni Moldavia i risultati | il partito europeista verso la vittoria

Chi?in?u, 28 settembre 2025 – Non si è ancora concluso lo spoglio delle schede elettorali in Moldavia, ma il risultato sembra ormai schiacciante. A spoglio ormai giunto intorno all’80% del totale delle schede, sembra chiaro che il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conduca le elezioni legislative. Dopo l'iniziale rincorrersi delle percentuali e il conseguente testa a testa fra le due principali compagini in gara, il partito al Governo ha preso il largo arrivando a raccogliere il 44% dei consensi e staccando nettamente il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex presidente Igor Dodon, fermo al 28%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

