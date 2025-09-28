Elezioni Moldavia al voto ex presidente pro Russia Igor Dodon

Urne aperte in Moldavia dove i cittadini si stanno recando alle urne per esprimere il proprio voto visto come una scelta tra l’integrazione con l’Unione Europea o un ritorno al potere di Mosca. Il voto decisivo eleggerà un nuovo parlamento da 101 seggi, dopodiché verrà nominato un primo ministro e formato un nuovo governo. Il Partito d’Azione e Solidarietà, filo-occidentale, detiene una solida maggioranza parlamentare dal 2021. Si scontra con diversi avversari filorussi, ma nessun valido partner filoeuropeo. Nelle immagini l’ex presidente filorusso Igor Dodon al voto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

