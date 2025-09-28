Elezioni Marche e Valle d'Aosta in diretta con affluenza e risultati | seggi aperti ultime news sul voto alle regionali

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare i consigli regionali. Seggi aperti oggi domenica 28 settembre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

elezioni marche valle dElezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Segnala fanpage.it

elezioni marche valle dMarche e Valle d'Aosta: al via le Regionali 2025 che hanno mandato in tilt destra e sinistra - Regionali 2025 al via in Marche e Valle d’Aosta: urne aperte, sette regioni al voto in autunno tra attese politiche e sfide territoriali. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche Valle D