Elezioni Marche e Valle d'Aosta in diretta con affluenza e risultati | seggi aperti ultime news sul voto alle regionali

Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare i consigli regionali. Seggi aperti oggi domenica 28 settembre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali Marche: la TGR racconta il voto in diretta su tutte le piattaforme Chi guiderà la prossima Giunta regionale? Quale sarà la nuova maggioranza in Consiglio? Le Marche alle urne scelgono il proprio futuro e la TGR è pronta a raccontarlo, in diret

Marche e Valle d'Aosta: al via le Regionali 2025 che hanno mandato in tilt destra e sinistra - Regionali 2025 al via in Marche e Valle d’Aosta: urne aperte, sette regioni al voto in autunno tra attese politiche e sfide territoriali. Si legge su tag24.it