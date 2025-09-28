Elezioni l’affluenza alle 12 | Marche 10,59 per cento Valle d’Aosta 21,68 per cento

L’affluenza delle elezioni regionali nelle Marche, rilevata alle ore 12, è pari al 10,59 per cento: quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla tornata del 2020 (13,43 per cento). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro-Urbino: 12,71 per cento. Segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36 per cento), poi Fermo (10,24 per cento), Ancona (9,81 per cento) e Macerata (9,75 per cento). I seggi chiudono alle 23. I marchigiani potranno votare anche domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. In Valle d’Aosta i cittadini votano solo oggi. In Valle d’Aosta i seggi sono aperti invece solo oggi: alle ore 12 l’affluenza era del 21,68 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni, l’affluenza alle 12: Marche 10,59 per cento, Valle d’Aosta 21,68 per cento

