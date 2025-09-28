Elezioni in Toscana sanità al centro | come cambierà e quali priorità deve avere

Firenze, 28 settembre 2025 – Durante questa parte di campagna elettorale verso il voto regionale è sempre emerso che la sanità è un tema che sta a cuore più di tutti, insieme alla sicurezza. Tra le “priorità dei primi 100 giorni” la cura si è conquistata la testa della classifica degli argomenti più urgenti con il 60%. Questo ci dice che i programmi dei vari candidati sulla sanità avranno un peso non indifferente. A maggior ragione in un periodo, come quello che la Toscana sta vivendo, di cambiamento a livello organizzativo ma anche sociale: tra accordi regionali con i medici di base, case e ospedali di comunità, fine vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni in Toscana, sanità al centro: come cambierà e quali priorità deve avere

