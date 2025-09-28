Elezioni in Toscana | Maurizio Lupi Noi moderati ha presentato la lista In appoggio a Tomasi

Firenzepost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata oggi, 28 settembre 2025, a Firenze, la lista Noi Moderati, Civici per Tomasi, espressione del centrodestra moderato guidato da Maurizio Lupi che è intervenuto all'incontro insieme ad Alessandro Colucci e Luca Brizziarelli, coordinatori di Noi Moderati Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

elezioni in toscana maurizio lupi noi moderati ha presentato la lista in appoggio a tomasi

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: Maurizio Lupi (Noi moderati) ha presentato la lista. In appoggio a Tomasi

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Maurizio Lupi in Toscana, tour per le regionali - FIRENZE / AREZZO: Il presidente di Noi Moderati ha in agenda due appuntamenti a sostegno dei candidati della sua compagine e della coalizione di centrodestra ... toscanamedianews.it scrive

Taccuino elettorale, Lupi e il ruolo di “Noi moderati” - Il leader nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è intervenuto alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. Lo riporta teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Toscana Maurizio Lupi