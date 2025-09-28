Elezioni in Moldova urne chiuse | affluenza quasi al 52% Iniziato lo spoglio

(Adnkronos) – Al momento della chiusura delle urne per le legislative in Moldova, alle 21 ora locale, si è registrata un'affluenza di quasi il 52%, con un aumento di quasi quattro punti rispetto alle parlamentari di quattro anni fa, quando l'affluenza era stata del 48%, ma con una flessione rispetto al 54% registrato per il .

Urne chiuse in Moldavia: dai primi risultati è testa a testa - La scelta tra filorussi e chi vuole più integrazione con l'Europa Sembra esserci un testa a testa in Moldavia tra europeisti e filo- Secondo rainews.it

Elezioni in Moldavia, i primi risultati: testa a testa, i filo russi in lieve vantaggio - I risultati delle elezioni in Moldavia, dove il voto si è svolto sotto la minaccia di Mosca: «Non accetteremo un avamposto Nato a Chisinau» ... Da corriere.it