Elezioni in Moldova sventati cyberattacchi durante il voto | bloccati 4mila siti
Le elezioni parlamentari in Moldova sono state segnate da un’ondata di cyberattacchi che ha colpito le infrastrutture digitali legate al processo elettorale. Il premier filo-europeo Dorin Recean ha denunciato tentativi coordinati di hackeraggio, mirati a compromettere la regolarità del voto. Secondo quanto riferito, gli attacchi informatici hanno preso di mira il portale ufficiale della Commissione elettorale centrale e diversi seggi all’estero. “Tutti i tentativi sono stati rilevati e neutralizzati in tempo reale, senza influenzare lo svolgimento delle elezioni”, ha assicurato Recean, precisando che l’ Agenzia nazionale per la cybersicurezza ha disposto il blocco della piattaforma host. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldova
La Moldova si avvicina alle elezioni tra sostegno europeo e interferenze russe
La disinformazione russa in Moldova anticipa ciò che attende le elezioni in Europa
Moldova al bivio: le elezioni che possono cambiare l’Europa orientale
Elezioni in Moldova, sventati cyberattacchi sul voto: 4mila siti fermi #moldova Vai su X
Bilancio: adozione prima manovra correttiva dell’anno, prevista per fine della prossima settimana/ Elezioni Moldova: ultimo messaggio rivolto alla popolazione dalla presidente Maia Sandu prima delle politiche di domenica, esorta i cittadini ad andare alle urn - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Moldova, sventati cyberattacchi durante il voto: bloccati 4mila siti - Le elezioni parlamentari in Moldova sono state segnate da un’ondata di cyberattacchi che ha colpito le infrastrutture digitali legate al processo ... Secondo thesocialpost.it
Elezioni in Moldova, sventati cyberattacchi sul voto: 4mila siti fermi - Mentre sono in corso le elezioni parlamentari in Moldova il premier Dorin Recean denuncia che "ieri e oggi, le infrastrutture legate al processo elettorale sono state oggetto di diversi tentativi di a ... Lo riporta msn.com