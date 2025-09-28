Elezioni in Moldova sventati cyberattacchi durante il voto | bloccati 4mila siti

Le elezioni parlamentari in Moldova sono state segnate da un’ondata di cyberattacchi che ha colpito le infrastrutture digitali legate al processo elettorale. Il premier filo-europeo Dorin Recean ha denunciato tentativi coordinati di hackeraggio, mirati a compromettere la regolarità del voto. Secondo quanto riferito, gli attacchi informatici hanno preso di mira il portale ufficiale della Commissione elettorale centrale e diversi seggi all’estero. “Tutti i tentativi sono stati rilevati e neutralizzati in tempo reale, senza influenzare lo svolgimento delle elezioni”, ha assicurato Recean, precisando che l’ Agenzia nazionale per la cybersicurezza ha disposto il blocco della piattaforma host. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

