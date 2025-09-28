Elezioni in Moldavia europeisti in netto vantaggio sul fronte filorusso
Lo spoglio delle elezioni in Moldavia entra nella fase decisiva e segna un cambio netto negli equilibri politici del Paese. Dopo l’iniziale rincorrersi delle percentuali, con i principali partiti appaiati, il Partito azione e solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu si porta in vantaggio netto. Con l’80% delle schede scrutinate, il partito europeista di governo raccoglie il 44% dei consensi, staccando di sedici punti il Blocco patriottico filorusso guidato dall’ex presidente Igor Dodon, fermo al 28%. L’affluenza ha toccato il 51,9%, la più alta mai registrata per il rinnovo dei 101 seggi parlamentari della repubblica ex sovietica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
