elezioni in moldavia al voto la presidente maia sandu

Urne aperte in Moldavia dove i cittadini si stanno recando ai seggi per esprimere il proprio voto visto come una scelta tra l'integrazione con l'Unione Europea o un ritorno al potere di Mosca. Il voto eleggerà un nuovo parlamento da 101 seggi, dopodiché verrà nominato un primo ministro e formato un nuovo governo. Il Partito d'Azione e Solidarietà, filo-occidentale, detiene una solida maggioranza parlamentare dal 2021. Si scontra con diversi avversari filorussi, ma nessun valido partner filoeuropeo. Nelle immagini al voto la presidente Maia Sandu.
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
In Moldavia sono iniziate le votazioni per le elezioni parlamentari, ha annunciato la Commissione Elettorale Centrale del Paese. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7:00 ora locale e rimarranno aperti fino alle 21:00.
Questa domenica in #Moldavia si vota per eleggere il nuovo parlamento. Un anno fa, al #referendum per entrare nell'#UE il "sì" aveva ottenuto una vittoria risicata (50,4%), che ora rischia di essere archiviata dal risultato delle prossime elezioni. I sondaggi dan
