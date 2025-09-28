elezioni in moldavia al voto la presidente maia sandu

Urne aperte in Moldavia dove i cittadini si stanno recando ai seggi per esprimere il proprio voto visto come una scelta tra l’integrazione con l’Unione Europea o un ritorno al potere di Mosca. Il voto eleggerà un nuovo parlamento da 101 seggi, dopodiché verrà nominato un primo ministro e formato un nuovo governo. Il Partito d’Azione e Solidarietà, filo-occidentale, detiene una solida maggioranza parlamentare dal 2021. Si scontra con diversi avversari filorussi, ma nessun valido partner filoeuropeo. Nelle immagini al voto la presidente Maia Sandu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

