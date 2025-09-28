Eleonora Incardona e quel trittico di scatti perfetti | sogno a bordo campo

Eleonora Incardona incanta i follower con un trittico di foto da bordo campo per Dazn, celebrando il suo sogno con delle parole bellissime. Professionalità, stile, fascino, eleganza. Eleonora Incardona mette nelle sue apparizioni televisive di tutto un po’, in maniera sempre estremamente equilibrata, ragion per cui non ci stupisce affatto, in tutta franchezza, che abbia conquistato il pubblico in così poco tempo. (Instagram) – Ilveggente.it Ha trasformato il bordo campo in una vera e propria passerella, senza mai perdere, tuttavia, il focus sull’evento sportivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

