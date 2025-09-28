Egitto | il leggendario lottatore ‘Kabonga’ trascina una nave con i denti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida incredibile. In Egitto, un lottatore leggendario ha compiuto un’impresa straordinaria, dimostrando forza e determinazione fuori dal comune. Ashraf Mahrous, meglio noto come “Kabonga”, ha trascinato una nave da 700 tonnellate sull’acqua usando solo una corda stretta tra i denti. Un uomo dalla forza eccezionale. Mahrous non si è fermato qui: ha tirato due navi dal peso totale di circa 1.150 tonnellate. Commentando la sua impresa, ha dichiarato: “Le ho tirate entrambe, grazie a Dio, per dimostrare ai miei amici e al mondo intero che Dio mi ha benedetto, essendo l’uomo più forte del mondo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

