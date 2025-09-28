Egitto il famoso lottatore ' Kabonga' trascina una nave con i denti
In Egitto, con nient’altro che grinta, muscoli e mascelle di ferro, un famosissimo lottatore egiziano si è preparato per un’altra straordinaria sfida: trascinare una nave da 700 tonnellate sull’acqua con una corda tenuta solo dai denti. A farlo è Ashraf Mahrous, conosciuto con il soprannome di ‘ Kabonga ‘, che ha tirato addirittura due navi del peso di circa 1.150 tonnellate. “Le ho tirate entrambe, grazie a Dio, per dimostrare ai miei amici e al mondo intero che Dio mi ha benedetto, essendo l’uomo più forte del mondo “, ha detto Mahrous. L’uomo ha già stupito con la sua forza sorprendente. All’inizio di quest’anno ha trainato un treno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
