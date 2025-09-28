Effetto Olimpiadi e un lavoro a cinque cerchi | Tre Recruiting Day e corsi di formazione

S o ndrio, 28 settembre 2025 – Trovare un lavoro che, per di più, consentirà di respirare da vicino un’atmosfera unica, con la Valle sotto i riflettori di tutto il mondo. Chiamiamolo pure Effetto Olimpiadi. I Centri per l’impiego della Provincia di Sondrio avviano, i n vista di Milano Cortina 2026, attività finalizzate proprio alla ricerca e alla formazione di personale da inserire in diversi settori strategici, con l’obiettivo sia di offrire nuove opportunità occupazionali sia di garantire un’accoglienza di qualità in un momento di grande visibilità internazionale per il territorio. I Recruiting Day, giornate di selezione, si svolgeranno m artedì a Chiavenna, mercoledì a Tirano e giovedì a Sondrio nei rispettivi per Centri per l’impiego e inizieranno dall’ambito della logistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Effetto Olimpiadi e un lavoro a cinque cerchi: Tre Recruiting Day e corsi di formazione

