Edoardo Bove incubo finito? Il calciatore è pronto a tornare in campo
Il futuro di Edoardo Bove, giovane e promettente centrocampista della Fiorentina, fermato da un grave problema cardiaco, sta per diventare più roseo. Il giocatore ha espresso una chiara volontà di tornare in campo, o quanto meno di rientrare nel mondo del calcio, lasciando aperte tutte le porte riguardo alla sua destinazione. Intervistato dal Corriere dello Sport, Bove ha rivelato di essere in contatto con la Roma, club con cui è legato da un contratto che scadrà a giugno 2028. Nonostante la lunga durata del vincolo, il calciatore non ha escluso alcuna possibilità per il suo futuro agonistico. “ Italia o estero? Non escludo niente “, ha detto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: edoardo - bove
“Cosa mi manca davvero?”. Cobolli, quella dedica speciale a Edoardo Bove: parole che commuovono
Edoardo Bove a Wimbledon: il tifo e l’emozione per Cobolli, l’amico d’infanzia
Edoardo Bove tra Roma, Fiorentina ed estero: la probabile fine di un lungo calvario
L'intervista al @CorSport dell'ex viola Edoardo #Bove - X Vai su X
Edoardo #Bove al Corriere dello Sport: “Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da #Firenze, dove avevo una casa grande, a #Roma dove la mia l’ho scoperta fin troppo piccola. Ho scoperto che la casa ti lega a un posto. Devo fare ordine. L'appartamento c - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, la visita più bella. Riecco Bove al Viola Park: "Vi voglio bene" - Stamani Edoardo Bove è tornato al Viola Park da ex giocatore della Fiorentina. Lo riporta lanazione.it
Edoardo Bove dopo il malore può tornare in campo - Il giocatore è stato immediatamente trasportato all’ospedale Carreggi con la diagnosi di arresto ... Riporta romatoday.it