Edoardo Bove incubo finito? Il calciatore è pronto a tornare in campo

Il futuro di Edoardo Bove, giovane e promettente centrocampista della Fiorentina, fermato da un grave problema cardiaco, sta per diventare più roseo. Il giocatore ha espresso una chiara volontà di tornare in campo, o quanto meno di rientrare nel mondo del calcio, lasciando aperte tutte le porte riguardo alla sua destinazione. Intervistato dal Corriere dello Sport, Bove ha rivelato di essere in contatto con la Roma, club con cui è legato da un contratto che scadrà a giugno 2028. Nonostante la lunga durata del vincolo, il calciatore non ha escluso alcuna possibilità per il suo futuro agonistico. “ Italia o estero? Non escludo niente “, ha detto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

