Edoardo Bove incubo finito? Il calciatore è pronto a tornare in campo

Cultweb.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Edoardo Bove, giovane e promettente centrocampista della Fiorentina, fermato da un grave problema cardiaco, sta per diventare più roseo. Il giocatore ha espresso una chiara volontà di tornare in campo, o quanto meno di rientrare nel mondo del calcio, lasciando aperte tutte le porte riguardo alla sua destinazione. Intervistato dal Corriere dello Sport, Bove ha rivelato di essere in contatto con la Roma, club con cui è legato da un contratto che scadrà a giugno 2028. Nonostante la lunga durata del vincolo, il calciatore non ha escluso alcuna possibilità per il suo futuro agonistico. “ Italia o estero? Non escludo niente “, ha detto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

edoardo bove incubo finito il calciatore 232 pronto a tornare in campo

© Cultweb.it - Edoardo Bove, incubo finito? Il calciatore è pronto a tornare “in campo”

In questa notizia si parla di: edoardo - bove

“Cosa mi manca davvero?”. Cobolli, quella dedica speciale a Edoardo Bove: parole che commuovono

Edoardo Bove a Wimbledon: il tifo e l’emozione per Cobolli, l’amico d’infanzia

Edoardo Bove tra Roma, Fiorentina ed estero: la probabile fine di un lungo calvario

Fiorentina, la visita più bella. Riecco Bove al Viola Park: "Vi voglio bene" - Stamani Edoardo Bove è tornato al Viola Park da ex giocatore della Fiorentina. Lo riporta lanazione.it

Edoardo Bove dopo il malore può tornare in campo - Il giocatore è stato immediatamente trasportato all’ospedale Carreggi con la diagnosi di arresto ... Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Bove Incubo Finito