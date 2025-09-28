Edicola votiva riparata Festa alla faccia di vandali
Giornata di festa oggi per la comunità di Ripe, frazione di Montelabbate. Il ritrovo è fissato per le 16.30 sul sagrato della chiesa di San Marco per la celebrazione della messa e per collocare la nuova immagine del Sacro Cuore nell’edicola votiva all’incrocio con via Cannelle. La celebrazione dà compimento a una promessa fatta dal sindaco Roberto Rossi a luglio a nome della comunità locale, all’indomani di un atto vandalico che ha danneggiato la piccola edicola votiva e ha mandato in frantumi la statua del Sacro Cuore conservata al suo interno. Dura fu la reazione nei confronti dell’accaduto da parte del sindaco, che stigmatizzò l’episodio come un’offesa non solo nei confronti dei credenti, ma anche verso l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: edicola - votiva
