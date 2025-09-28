Ed Sheeran non si è mai sentito così in forma in vita sua e ora punta all' addome a tartaruga

28 set 2025

Il cantautore britannico si è messo in testa di perdere peso e scolpire il fisico impegnandosi in palestra e con la corsa. Ma, ridendo, ammette: «Ogni tanto rovino tutto perché esco e mi concedo un paio di birre». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ed Sheeran non si è mai sentito così in forma in vita sua e ora punta all'addome a tartaruga

