Ed Sheeran non si è mai sentito così in forma in vita sua e ora punta all' addome a tartaruga
Il cantautore britannico si è messo in testa di perdere peso e scolpire il fisico impegnandosi in palestra e con la corsa. Ma, ridendo, ammette: «Ogni tanto rovino tutto perché esco e mi concedo un paio di birre». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: sheeran - sentito
Il mio nuovo canale Youtube apre ufficialmente oggi con questa video-performance dal vivo. Da zero creo la base della mia cover di Bad Habits di Ed Sheeran in soli 3 minuti. Facciamo partire il canale cliccando "ISCRIVITI" sul link seguente, grazie di cuore! h - facebook.com Vai su Facebook