Ed Sheeran non ha cantato una canzone per commemorare Charlie Kirk

Un video mostra Ed Sheeran mentre intona una canzone in memoria di Charlie Kirk. La clip, rilanciata da diversi canali social, è stata presentata come una “commovente dedica”, ma non esiste alcuna prova che il cantautore britannico abbia composto o cantato un brano simile. Si tratta di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non c’è alcuna traccia di questo brano sui canali ufficiali di Sheeran.. Il contenuto proviene da canali YouTube dedicati a musica generata con l’AI.. Analisi. La canzone viene condivisa attribuendola realmente ad Ed Sheeran: Charlie Kirk amava Gesù e per Lui ha dato la vita. 🔗 Leggi su Open.online