Ecco perché difendo la Venezi

Gentile Direttore, scrivo in qualità di regista d'opera con oltre sessant'anni di carriera nei più importanti teatri del mondo, cinque volte sovrintendente e direttore artistico. Ho avuto modo di conoscere e di osservare il Maestro Beatrice Venezi al lavoro: una musicista di grande preparazione, serietà e sensibilità artistica, che ha saputo guadagnarsi il rispetto di orchestre e pubblico in contesti tutt'altro che semplici. A soli 34 anni è stata nominata Direttore Musicale Principale Ospite del Teatro Colón di Buenos Aires, uno dei teatri più prestigiosi al mondo, risultato che testimonia la solidità del suo percorso e il riconoscimento internazionale che si è meritata, e che non può essere sminuito.

