ecco il video di vivo l inedito del 1977 di mia martini

(askanews) – In anteprima il video di Vivo, l’inedito del 1977 di Mia Martini che il 20 settembre avrebbe compiuto 78 anni. Il brano è tratto da Tarab l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti di Maurizio Piccoli e la produzione esecutiva di Massimo Massagrande. Tarab è disponibile in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar InternationalWarner Music Italy). Vivo è una canzone inedita del 1977 ed era uno dei brani candidati a entrare nell’album Per amarti dove Mia sfodera un’interpretazione intensa con un’estensione vocale eccezionale. 🔗 Leggi su Amica.it

