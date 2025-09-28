Ecco il vaffa Ballando con le stelle il fuorionda pazzesco tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si è aperta con grande attesa, soprattutto per la presenza nello stesso studio di due volti noti della tv e spesso contrapposti: Selvaggia Lucarelli, giurata storica, e Barbara d’Urso, concorrente speciale di questa stagione. Tutti si aspettavano scintille e polemiche già alla prima puntata, ma in realtà la serata è scivolata via senza contrasti evidenti. O almeno così sembrava, perché a distanza di poche ore è emerso un retroscena: durante la diretta, infatti, tra le due sarebbe volato un “vaffa”, colto dai microfoni e rilanciato sui social. A sollevare il caso è stata Striscia la Notizia, che pur non essendo ancora tornato in onda su Canale 5, continua a pubblicare clip e retroscena sul proprio account social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it